В Волгограде дом злостной должницы отключили от газа со спецназом





Спецназ главного управления ФССП по Волгоградской области привлекли на помощь газовикам, которые должны были приостановить подачу голубого топлива в домовладение злостной должницы.

Как рассказали в УФССП, женщина задолжала за потребленный ресурс более 100 тысяч рублей. Однако погашать его гражданка не планировал. Тогда ресурсоснабжающая организация обратилась в суд с требованием к должнику обеспечить доступ сотрудников организации к месту врезки внутридомового газового оборудования для проведения работ по отключению от газораспределительной сети.

Исковое заявление было удовлетворено, но добровольно исполнять решение суда женщина не хотела и продолжала копить долг за коммунальную услугу.

Судебный пристав направил в адрес должницы постановление о возбуждении исполнительного производства. Когда она проигнорировала законные требования, были назначены исполнительные действия по обеспечению доступа к газовому оборудованию.

В назначенное время под контролем судебных приставов специалисты «Газпром межрегионгаз Волгоград» и «Газпром газораспределение Волгоград» получили доступ к домовладению и отключили его от «голубого топлива».