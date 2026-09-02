Дзержинский районный суд Волгограда постановил взыскать с ТСН «Жукова-112» в пользу несовершеннолетнего 250 тысяч рублей компенсации морального вреда за полученную зимой на обледенелых ступеньках травму. Также коммунальщики должны возместить ребенку расходы на лечение в сумме 10 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре региона.

Установлено, что мальчик 8 февраля 2026 года поскользнулся при выходе из подъезда и упал, получив перелом S4 крестца без смещения. В прокуратуру с жалобой на ТСЖ обратилась мама мальчика. Надзорное ведомство установило, что несовершеннолетний пострадал из-за ненадлежащей уборки территории от наледи. Суд с доводами прокуратуры согласился.