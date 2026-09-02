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Общество

Покупатели успели выскочить: в Волгограде тушат крупный пожар в магазине «Светофор»

Общество 02.09.2026 14:05
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02.09.2026 14:05


2 сентября в Советском районе Волгограда произошёл крупный пожар в продовольственном магазине «Светофор» по адресу: ул. Электролесовская, д. 35. Первыми тревогу забили местные жители, которые стали свидетелями огромного столба дыма, поднимающегося со стороны бывшей промзоны подшипникового завода.

- Дым поднимается стеной. Сразу пришлось закрыть окна – дышать стало невозможно. Жуткий запах горелого пластика, - рассказал журналистам один из местных жителей.

Информацию о пожаре подтвердили в ГУ МЧС России по Волгоградской области. По информации спасателей, пламенем оказалось объято здание магазина «Светофор».

- В 12:37 г. Волгоград, Советский район, улица Электролесовская, д.35. По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение здания размером 150х30 м, высота 9 м. Площадь пожара уточняется. На месте пожара работают пожарные расчеты 1-го пожарно-спасательного отряда ГПС ФПС МЧС России, - уточнили в ведомстве.

Из-за стремительного распространения пламени по зданию в 13:00 пожару был присвоен второй ранг сложности.

Отметим, на текущий момент о пострадавших информация отсутствует. Сотрудники и посетители покинули здание до прибытия спасателей. Причина возгорания устанавливается.

Фото  ИА «Высота 102»

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