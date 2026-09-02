Центральный районный суд Волгограда постановил оштрафовать на 20 тысяч рублей местную жительницу Наталью Кузьмину за организацию несанкционированного митинга под видом записи видеообращения главе СКР Александру Бастрыкину.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, женщину признали виновной в совершении административного правонарушения, хотя она вину отрицала. Кузьмина утверждала, что всего лишь хотела записать личное видеообращение к должностному лицу. Однако выяснилось, что волгоградка разместила в Сети сообщение, в котором призывала всех прийти 16 июля к определенному времени на автомобильную парковку у «Магнита» на улице Рокоссовского для участия в этом мероприятии. Суд расценил такой призыв, как попытку организации публичного мероприятия без подачи уведомления в администрацию города, что является нарушением законодательства.

– Суд отметил, что законодательство Российской Федерации четко разграничивает право гражданина на индивидуальное обращение в госорганы и порядок реализации свободы собраний. Если гражданин призывает группу людей выйти на улицу для совместного выражения мнения, он обязан соблюсти процедуру уведомления властей согласно Федеральному закону № 54-ФЗ. Попытка замаскировать несогласованную массовую акцию под «запись обращения» является уклонением от исполнения требований закона, – пояснили в облсуде.

Полиция составила в отношении Натальи Кузьминой протокол об административном правонарушении по факту организации несанкционированного мероприятия.

Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.