Врачи ювелирно спасли 93-летнюю волгоградку от боли при осложнении ЖКБ

В Волгограде врачи клинической больницы №4 малоинвазивным способом помогли 93-летней пациентке с осложнением желчнокаменной болезни (ЖКБ). В облздраве рассказали, что пенсионерка поступила в больницу с жалобами на боли в животе, пожелтение кожи и высокую температуру.

В ходе обследования были обнаружены воспаление и камни в общем желчном протоке, но оперировать пациентку из-за ее возраста было рискованно. Тогда хирурги решились на транспапиллярное вмешательство, которое позволяет лечить это заболевание малоинвазивным способом.

Такая щадящая операция продлилась 40 минут. Уже на следующий день пациентку перевели в отделение. Боли у женщины прошли, а анализы нормализовались.

Фото облздрава