В Волгоградской области отменена семичасовая беспилотная опасность





2 сентября в Волгоградской области отменена беспилотная опасность. Соответствующие уведомления в 11:37 начало рассылать жителям и гостям региона МЧС России через СМС и ведомственное приложение.

По информации специалистов, только сейчас волгоградцы могут безопасно покинуть защищённые помещения, подходить к остеклённым проёмам, пользоваться лифтами и выходить на отрытые участки улиц.

Напомним, режим беспилотной опасности был введён в регионе 2 сентября в 03:55 и в общей сложности действовал более семи часов. При этом, по данным утренней сводки, подразделения Минобороны над территорией Волгоградской области не сбивали. Также Росавиация не вводила ограничения на работу аэропорта Волгограда, при этом в соседней Саратовской области воздушная гавань на несколько часов прекращала работу.

Фото из архива ИА «Высота 102»