Главное

Волгоградцам спишут пени за погашенную задолженность по ЖКХ Энергия добра: АО «ВОЭ» подготовило детей и школы к новому учебному году Несколько дней для себя: сотрудники «ЭлектроТранспорт Плюс» побывали на Эльтоне «С вертолета выгружали тела»: волгоградцы стали очевидцами катастрофы с паромом на Кипре Площадь с точной копией сталинградского фонтана открыл Бочаров в Волгограде

Актуально

Новое сердце города: Привокзальная площадь стала точкой притяжения волгоградцев – фото

Думал, это зависть, а Волгоград не простил. Что известно о задержании и самом блогере Коваленко

«Это наша земля»: матери участников СВО отбили в суде Волгограда паи у «новых фермеров»

Федеральные новости

Федеральные новости
 Цифровой рубль: массовое внедрение стартовало с техническими сбоями
С 1 сентября крупнейшие российские банки обязаны предоставить клиентам доступ к кошелькам цифрового рубля. Однако, как сообщает ИА «Живая Кубань», массовый запуск обернулся техническими проблемами. На данный момент функционал...
Федеральные новости
 В Ростове увеличены выплаты за жилье, разрушенное в результате атак БПЛА
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подписал постановление, изменяющее порядок выплаты компенсаций жителям, чьи дома были повреждены или полностью разрушены в результате атак беспилотников, сообщает Привет-Ростов. Ключевое нововведение коснулось...
Общество

В Волгоградской области отменена семичасовая беспилотная опасность

Общество 02.09.2026 11:56
0
02.09.2026 11:56


2 сентября в Волгоградской области отменена беспилотная опасность. Соответствующие уведомления в 11:37 начало рассылать жителям и гостям региона МЧС России через СМС и ведомственное приложение.

По информации специалистов, только сейчас волгоградцы могут безопасно покинуть защищённые помещения, подходить к остеклённым проёмам, пользоваться лифтами и выходить на отрытые участки улиц.

Напомним, режим беспилотной опасности был введён в регионе 2 сентября в 03:55 и в общей сложности действовал более семи часов. При этом, по данным утренней сводки, подразделения Минобороны над территорией Волгоградской области не сбивали. Также Росавиация не вводила ограничения на работу аэропорта Волгограда, при этом в соседней Саратовской области воздушная гавань на несколько часов прекращала работу.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
02.09.2026 14:23
Общество 02.09.2026 14:23
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2026 14:05
Общество 02.09.2026 14:05
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2026 13:37
Общество 02.09.2026 13:37
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2026 13:13
Общество 02.09.2026 13:13
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2026 12:25
Общество 02.09.2026 12:25
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2026 12:21
Общество 02.09.2026 12:21
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2026 11:56
Общество 02.09.2026 11:56
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2026 11:26
Общество 02.09.2026 11:26
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2026 11:17
Общество 02.09.2026 11:17
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2026 10:18 Реклама
Общество 02.09.2026 10:18 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.09.2026 10:07
Общество 02.09.2026 10:07
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2026 09:38
Общество 02.09.2026 09:38
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2026 09:24
Общество 02.09.2026 09:24
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.09.2026 09:18
Общество 02.09.2026 09:18
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2026 08:45
Общество 02.09.2026 08:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:54
В Волгограде опубликованы первые кадры с места пожара в здании «Светофора»Смотреть фотографииCмотреть видео
14:23
В Волжском ученикам школы-долгостроя сорвали начало года: родители обратились к БастрыкинуСмотреть фотографииCмотреть видео
14:06
92-летняя жительница станицы погибла на пожаре в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:05
Покупатели успели выскочить: в Волгограде тушат крупный пожар в магазине «Светофор»Смотреть фотографии
13:37
В Волгограде дом злостной должницы отключили от газа со спецназомСмотреть фотографии
13:13
В Волгограде отменены и задерживаются шесть авиарейсовСмотреть фотографии
12:47
Отдых в Турции сорвался у волгоградца из-за черепа косулиСмотреть фотографии
12:25
«Почту России» обязали возместить убытки волгоградке за потерю заказного письмаСмотреть фотографии
12:21
Бочаров отменил фестиваль #ТриЧетыре в Волгограде из-за СВОСмотреть фотографии
12:17
Бочаров о ситуации с бензином в Волгограде: «На фронте в сто крат тяжелее»Смотреть фотографии
12:01
Мобильные офисы ФНС откроют в Елани, Фролово, Рудне и ПреображенскойСмотреть фотографии
11:56
Велосипедист умер после тройного ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:56
В Волгоградской области расследуют гибель 84-летнего пенсионераСмотреть фотографии
11:56
В Волгоградской области отменена семичасовая беспилотная опасностьСмотреть фотографии
11:43
В Ростове увеличены выплаты за жилье, разрушенное в результате атак БПЛАСмотреть фотографии
11:35
Два человека чудом выжили в «перевертыше» на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
11:26
В Волгограде Андрей Бочаров передал 42 автомобиля ветеранам СВОСмотреть фотографии
11:17
Очереди на АЗС в Волгограде бьют рекорды: в центре города транспортом заняты километрыСмотреть фотографии
11:06
В Волжском на треть увеличат количество «штрафных» камер на дорогахСмотреть фотографии
10:18
«Ждем вас в нашей семье»: энергетики поздравили студентов Волжского политехнического техникума с Днем знанийСмотреть фотографии
10:07
Волгоградцам с детьми назвали даты соцвыплат в сентябреСмотреть фотографии
10:06
Режим повышенной готовности ввели в Котово из-за 4-дневного отсутствия водыСмотреть фотографии
09:53
Волгоградец Владимир Саватенков – второй на IRONSTAR в ЗавидовоСмотреть фотографии
09:38
В Волгограде ко Дню города срочно ремонтируют туалеты за 3 млнСмотреть фотографии
09:24
Названы размеры долгов за свет волгоградских МУПов: общий долг – 537 миллионовСмотреть фотографии
09:18
ВС РФ разгромили на Украине склады, хранилища ГСМ и конвейеры с БПЛАСмотреть фотографии
08:54
За информацию о грабителях магазина «Айстор» в Волжском объявили вознаграждениеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:45
В Михайловке подростки устроили опасный велосипедный пробегСмотреть фотографииCмотреть видео
08:40
Над регионами России за ночь ликвидированы 130 украинских БПЛАСмотреть фотографии
08:15
В Волгоградской области проверили 3,9 тыс. МКД на защищённость от взрыва газаСмотреть фотографии
 