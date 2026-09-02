Отдых в Турции сорвался у волгоградца из-за черепа косули





Череп косули с рогами обнаружили таможенники в багаже мужчины, вылетавшего из Волгограда в Турцию. Как рассказали в Астраханской таможне, 64-летний мужчина планировал отдых в Анталье со своей супругой. Но в итоге в Турцию улетела одна женщина.

Экзотический товар выявили в ходе выборочного контроля. В чемодане мужчины который проследовал вместе с супругой через «зеленый» коридор, находилась голова животного, приспособленная для крепления на стену.

Волгоградец пояснил, что череп – это сувенир, который он везет в подарок друзьям. При этом о необходимости подачи пассажирской таможенной декларации он не знал, признался несостоявшийся пассажир. Соответственно, разрешительных документов – ветеринарного сертификата и разрешения Россельхознадзора, которые необходимы при перемещении через границу таких товаров, у него не оказалось.

В отношении гражданина возбуждены дела по ч.1 ст.16.2 (недекларирование товаров) и 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов или ограничений на вывоз товаров).