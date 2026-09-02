С 4 по 6 сентября в Красноармейском, Кировском и Советском районах Волгограда пройдут масштабные работы на объектах водоснабжения и водоотведения, сообщили в «Концессиях водоснабжения». Специалисты за два дня проведут 35 мероприятий, в числе которых замена и ремонт различного оборудования, а также подключение нового водовода к сетям. Это потребует ограничение подачи ресурса.

Холодное водоснабжение для жителей Кировского, Красноармейского (кроме поселков Соляной, Южный и XIX партсъезда) и Советского (кроме мкр. Тулака) районов Волгограда будет приостановлено с 22:00 4 сентября до 22:00 6 сентября.

Как уточнили в ресурсоснабжающей компании, на водонапорных станциях трех районов в эти дни проведут наладку автоматических систем, установят новую запорную арматуру большого диаметра на трубопроводах и заменят ветхие участки сетей. Кроме того, в рамках работ по обеспечению безаварийной эксплуатации сетей и улучшения водоснабжения южной части Волгограда к системе будет подключен новый водовод диаметром 700 мм в районе Купоросной балки, а также «закольцеваны» два водовода в Кировском районе. В Красноармейском районе заменят участок канализационного коллектора и установят новые задвижки.

Подвоз воды для жителей на время проведения работ будет 5 и 6 сентября с 8:00 до 20:00. Для этого задействуют около 20 автоцистерн. График подвоза воды опубликован на сайте ресурсоснабжающей организации.

Фото из архива V102.RU