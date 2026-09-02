Два человека чудом выжили в «перевертыше» на юге Волгограда

В Красноармейском районе Волгограда перевернулась иномарка, следовавшая по трассе М-4 «Дон». В искореженном автомобиле Mazda чудом выжили водитель и его пассажир.

Как рассказали в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло накануне вечером на 13 км автодороги «Дон — Тамбов — Волгоград — Астрахань — Большие Чапурники — Червленое».

По предварительным данным, 42-летняя водитель не справилась с управлением, что привело к опрокидыванию авто. Судя по фото с места происшествия, на данном участке ведутся земляные работы. Пострадавших доставили в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области