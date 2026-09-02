



Пожарные расчеты за 4,5 часа ликвидировали открытое горение в магазине «Светофор» в Советском районе Волгограда. Площадь пожара, как уточнили в ГУ МЧС России по Волгоградской области, составила 3500 квадратных метров.

Напомним, сообщение о возгорании павильона общей площадью 4500 кв.м. поступило на пульт оперативного дежурного сегодня, 2 сентября, в 12:37 мск, а уже в 13:00 мск пожару был присвоен повышенный ранг сложности №2. Огонь быстро распространялся. В ГУ МЧС России по региону уточнили, что пожарные расчеты борются с огнем, который охватил здание магазина «Светофор» по адресу: ул. Электролесовская, 35.

Посетители успели покинуть здание. Пострадавших нет.

В ликвидации поджара было задействовано 46 человек личного состава и 17 единиц техники. Возможная причина возгорания пока не называется.

Журналисты ИА «Высота 102» выезжали на место происшествия, где сняли первые кадры борьбы пожарных со стихией.

Фото Андрея Поручаева

Видео Алексея Костякова