52-летнего участника СВО обманом женила на себе 38-летняя волжанка

Суд в Волгоградской области признал фиктивным брак, заключенный между участником СВО и жительницей Волжского.

По сведениям прокуратуры Волгоградской области, 52-летний житель Калачевского района женился на 38-летней женщине после заключения контракта с Минобороны. При этом брак являлся фиктивным, так как супруги совместно не проживали, общего хозяйства не вели.