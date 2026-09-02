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Экономика

Мобильные офисы ФНС откроют в Елани, Фролово, Рудне и Преображенской

Экономика 02.09.2026 12:01
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02.09.2026 12:01


С 16 по 18 сентября в Волгоградской области организуют выездные приемы граждан в мобильных офисах ФНС. Это удобный формат взаимодействия для жителей отдаленных населенных пунктов, позволяющий решить налоговые вопросы без личного посещения инспекции. Информация опубликована на официальном сайте УФНС России по Волгоградской области.

График работы мобильных офисов 16 сентября:

  • с 09:00 до 12:00 – МФЦ Фроловского района (г. Фролово, ул. Пролетарская, д. 12);
  • с 10:00 до 12:00 – МФЦ Киквидзенского района (станица Преображенская, ул. Мира, д. 54);
  • с 14:00 до 16:00 – МФЦ Еланского района (р. п. Елань, ул. Ленинская, д. 68);

 

17 сентября с 11:00 до 15:00 мобильный офис ФНС будет работать на базе МФЦ Руднянского района (р. п. Рудня, ул. Толстого, д. 64а); 

18 сентября с 13:00 до 16:00 сотрудники налоговой проведут консультации в МФЦ Центрального района Волгограда (ул. Комсомольская, д. 10).

Специалисты налоговой службы проконсультируют жителей по следующим темам:

  • налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и порядок уплаты имущественных налогов;
  • получение налоговых льгот и вычетов;
  • налог на профессиональный доход (для самозанятых);
  • введение с 2026 года единого документа учета.

Также на месте можно проверить наличие задолженности по налогам и сразу получить квитанции для ее оплаты. Посетителям расскажут о возможностях электронных сервисов ФНС и помогут подключиться к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц».

Выездные приемы проводятся регулярно, чтобы жители отдаленных районов могли получить необходимые консультации без личного посещения налоговой инспекции.

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