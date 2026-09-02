Велосипедист умер после тройного ДТП под Волгоградом

В ГУ МВД по Волгоградской области сообщили о гибели велосипедиста, которого накануне, 1 сентября, сбил автомобиль перед мостом через Волжскую ГЭС на улице Горького.
По данным полиции, трагедия произошла в 13-00 ч.. Skoda под управлением 69-летней женщины наехала на велосипед, после чего врезалась в поливочную машину на базе КАМАЗа.
Накануне сообщалось о тяжелых травмах, которые получил мужчина на двухколесном транспорте. Однако выяснилось, что велосипедист скончался на месте.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области и V102.RU