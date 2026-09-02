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Происшествия

Велосипедист умер после тройного ДТП под Волгоградом

Происшествия 02.09.2026 11:56
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02.09.2026 11:56


В ГУ МВД по Волгоградской области сообщили о гибели велосипедиста, которого накануне, 1 сентября, сбил автомобиль перед мостом через Волжскую ГЭС на улице Горького. 

По данным полиции, трагедия произошла в 13-00 ч.. Skoda под управлением 69-летней женщины наехала на велосипед, после чего врезалась в поливочную машину на базе КАМАЗа. 


Накануне сообщалось о тяжелых травмах, которые получил мужчина на двухколесном транспорте. Однако выяснилось, что велосипедист скончался на месте. 

Фото ГУ МВД по Волгоградской области и V102.RU

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