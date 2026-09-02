В Волгоградской области суд обязал «Почту России» возместить местной жительнице расходы за утерю заказного письма с исполнительным документом на взыскание зарплаты. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, женщина в июле 2025 года направила этот документ заказным письмом в адрес отдела судебных приставов г. Москвы, но почтовое отправление АО «Почта России» потеряло, что подтверждается материалами дела.

Ранее женщина выиграла суд о взыскании с работодателя долга по заработной плате в сумме 196 191 рубля. Ей выдали исполнительный лист, который в итоге был утерян сотрудниками почты. Из-за этого она вынуждена была обратиться в суд за выдачей дубликата, что повлекло расходы на сумму 15 тысяч рублей. Женщине пришлось оплатить госпошлину и юридические услуги.

Мировой судья судебного участка № 60 Фроловского судебного района Волгоградской области постановил взыскать с АО «Почта России» в общей сложности 38 тысяч рублей. В их числе сумма понесенных расходов, компенсация морального вреда, штраф и судебные расходы. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.