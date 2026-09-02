В Волгограде отменены и задерживаются шесть авиарейсов





2 сентября на фоне налёта БПЛА на регионы европейской части России в аэропорту Волгограда произошёл сбой в расписании прибытия и отправления самолётов. На текущий момент отменены и задерживаются шесть авиарейсов сообщением с Москвой.

Отменён рейс № SU 1188 «Аэрофлота» с прибытием в Волгоград в 12:10. Перенесено с 13:05 на 15:10 прибытие ещё одного столичного рейса № S7 2145 компании S7 Airlines. Также с задержкой в два часа в 18:50 приземлится рейс № FV 6425 «России».

Соответственно, скорректирован график отправления воздушных судов в обратном направлении. Так, рейс SU 1189 также отменён. Рейс № S7 2146 S7 Airlines покинет региональный центр в 16:00. Вылет рейса № FV 6426 «России» запланирован на 19:50.

Отметим, ранее редакция сообщала о действии 2 сентября в Волгоградской области на протяжении семи часов режима беспилотной опасности.

Фото из архива ИА «Высота 102»