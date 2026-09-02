В Волгограде Андрей Бочаров передал 42 автомобиля ветеранам СВО





2 сентября в Волгограде губернатор Андрей Бочаров передал ветеранам специальной военной операции по защите Донбасса, а также участникам иных боевых действий 42 новых автомобиля «Лада Веста». Транспорт с ручным управлением необходим бывшим военнослужащим по медицинским показаниям.

Церемония передачи прошла в знаковую дату, когда традиционно отмечается День российской гвардии. Глава региона обратил внимание, что на гвардейцах всегда лежала особая ответственность по защите Отечества. Также руководитель отметил, что волгоградцы с благодарностью относятся к участникам боевых действий и стараются их поддерживать в это непростое время.

- От имени жителей Волгоградской области еще раз благодарю вас за вклад в защиту нашего Отечества, за то, что вы выполнили свою задачу с честью и достоинством, защитили нашу страну. И у нас сомнений никогда не было и не будет, что Победа будет за нами, враг будет уничтожен, и сделано это будет руками большой гвардии России, которая сегодня выполняет задачи на передовой. Победы никогда не бывает без поддержки тыла, поэтому спасибо большое вашим семьям, родителям, женам, родным и близким, детям за то, что они вас любят, ждали и ждут, надеются и верят, - подчеркнул Андрей Бочаров.

С 2023 года региональные власти помогли обеспечить автомобилями 211 ветеранов. Волгоградская область стала примером для многих других регионов, которые также начали включать в местные программы социальной реабилитации бойцов обеспечение легковыми автомобилями.

Отметим, губернатор также напомнил, что ещё одной немаловажной задачей, стоящей перед Волгоградской областью, – увековечивание подвига уроженцев региона, участвующих в специальной военной операции по защите Донбасса. Для этого на Мамаевом кургане создаётся мемориал и возводится музей. Эти работы должны завершиться до конца 2026 года.

Фото: администрация Волгоградской области