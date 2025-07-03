Расследования

Волгоградские силовики в Москве задержали гастролера с фальшивым миллионом

Расследования 03.07.2025 13:57
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03.07.2025 13:57


Волгоградские оперативники ГУ МВД России в Москве произвели задержание мужчины, который во время своих разъездов по регионам России сбывал фальшивые деньги. От поддельных купюр он избавлялся, совершая мелкие покупки в аптеках и магазинах. 

По информации пресс-службы волгоградского Главка МВД, задержанным оказался 23-летний гражданин Казахстана. 

– По данным оперативников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главка, мужчина приехал в Россию в конце мая текущего года, приобрёл посредством мессенджера у неустановленных лиц 300 поддельных денежных знаков номиналом 5 тысяч рублей и занялся их реализацией, – сообщили в волгоградской полиции. – Под видом обычного покупателя он приобретал в торговых точках мелкие товары и расплачивался за них фальшивкой, после чего получал сдачу настоящими деньгами. 



Расплатиться фальшивками злоумышленнику удалось в Волгоградской и Астраханской областях и городе Москве. При задержании в столице у мужчины на руках оставалось еще 272 пятитысячные банкноты с признаками подделки на общую сумму 1 360 000 рублей.

– В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ, он  заключён под стражу. Предварительное расследование продолжается. В настоящее время правоохранители устанавливают источник поступления поддельных денежных знаков, – сообщают в ГУ МВД России по Волгоградской области.  

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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