Волжанку осудят за двухмесячные истязания новорожденной дочери





В Волжском правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы. Как удалось установить следователям, женщина в январе 2024 года родила девочку, которую затем в течение двух месяцев сознательно морила голодом.

- Практически сразу после выписки из медицинского учреждения женщина отказалась надлежащим образом исполнять родительские обязанности. Уже с первого месяца жизни младенца она систематически оставляла его без присмотра и необходимого ухода: не обеспечивала ребенка питанием, средствами гигиены, своевременной медицинской помощью при заболеваниях, - сообщили журналистам в СУ СК России по Волгоградской области.

Кроме того, волжанка регулярно уходила в запой в период вскармливания ребёнка грудным молоком.

В результате действий нерадивой мамаши здоровью ребёнка был нанесён серьёзный ущерб. Судебно-медицинская экспертиза установила у малышки белково-энергетическую недостаточность тяжёлой степени, обезвоживание, анемию и инфекционное заболевание.

23 марта 2024 года женщина была задержана полицией у подъезда собственного дома. В это самое время младенец находился в квартире в беспомощном состоянии. Благодаря правоохранителям, её экстренно доставили в больницу.

Отметим, на текущий момент СУ СК России по Волгоградской области завершило расследование и готовит материалы для передачи в суд. Ей вменяется ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и причинение физических и психологических страданий путём применения к ребёнку насильственных действий.