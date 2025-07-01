29 иностранцев выдворят из России по итогам волгоградской операции «Нелегал»

В Волгограде подведены итоги первого этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2025», которая прошла с 16 по 25 июня.
За время проведения оперативно-профилактической операции волгоградскими полицейскими выявлено 547 административных правонарушений в сфере миграции, сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, в частности:
244 правонарушения по фактам нарушения правил въезда, выезда, пребывания и транзитного проезда;
194 - по фактам нарушения установленного порядка осуществления трудовой деятельности;
109 - за нарушение миграционного учета принимающей стороной.
Также наложено штрафов на сумму 1,5 млн. руб., взыскано уже - 862,2 тыс. руб.
Еще один итог операции – приняты решения о выдворении 29 иностранных граждан за пределы Российской Федерации. Кроме того, выявлено 30 преступлений, связанных с организацией незаконной миграции, по которым возбуждено 14 уголовных дел. Рейды закончились и возбуждением 2 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков.