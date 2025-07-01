Расследования

29 иностранцев выдворят из России по итогам волгоградской операции «Нелегал»

Расследования 01.07.2025 09:54
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01.07.2025 09:54


В Волгограде подведены итоги первого этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2025», которая прошла с 16 по 25 июня. 

За время проведения оперативно-профилактической операции волгоградскими полицейскими выявлено 547 административных правонарушений в сфере миграции, сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, в частности:  

244 правонарушения по фактам нарушения правил въезда, выезда, пребывания и транзитного проезда; 

194 -  по фактам нарушения установленного порядка осуществления трудовой деятельности; 

109 - за нарушение  миграционного учета принимающей стороной.

Также наложено штрафов на сумму 1,5 млн. руб., взыскано уже -  862,2 тыс. руб.

Еще один итог операции – приняты решения о выдворении 29 иностранных граждан за пределы Российской Федерации. Кроме того, выявлено  30 преступлений, связанных с организацией незаконной миграции, по которым возбуждено 14 уголовных дел. Рейды закончились и возбуждением 2 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 


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