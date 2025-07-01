Спорт

Жаркие бои на песках и жесткие поединки в клетке: в Волгограде прошли турниры по борьбе

Спорт 01.07.2025 08:39
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01.07.2025 08:39


Необычную картину наблюдали волгоградцы, которые не в самые жаркие выходные приехали отдохнуть на пляже хутора Бобры. Крепкие парни с голыми торсами устроили настоящие гладиаторские поединки на глазах восторженной публики. Так прошли чемпионат области по пляжной борьбе и турнир по боям в клетке. 

Чемпионат Волгоградской области по пляжной борьбе проводился уже третий год.  На соревнованиях  участники продемонстрировали свои силы в весовых категориях 60, 70, 80, 90 и свыше 90 кг. Каждая схватка сопровождалась эмоциональной поддержкой болельщиков, а выступавшие спортсмены показали эффектные бойцовские приемы в бескомпромиссных песочных сражениях.


В турнире по пляжной борьбе приняли участие и студенты из Южной Африки. Например, 22-летний Вилакати Алванде учится в местном медицинском университете. Он попробовал свои силы в соревнованиях в качестве любителя и сразу занял третье место в категории 70 кг.      

- Пришел сюда ради интереса. Поучаствовать и поддержать других. Сам большой фанат единоборств. Мне в России весьма комфортно. Очень дружная и безопасная страна. Пляж отличный, ну и Мамаев курган с ЦПКиО. Очень красивые места, - рассказал африканский участник.

Турнир в весе 70 кг выиграл Норик Варданян. 

- Уже долго живу в Волгограде. Переехал сюда из Армении. Пляжная борьба для меня новый вид спорта. Я - мастер спорта по греко-римской борьбе, завоевывал различные награды. Сейчас выступаю больше на любительском уровне. Готовился серьезно к турниру. Настраивался на победу, так оно в итоге и получилось. Пляжная борьба совмещает в себе несколько видов единоборств. Греко-римская, вольная борьба. Все это в совокупности. Мне помогла выиграть поддержка друзей и брата, которые переживали за меня, - отметил чемпион.

Победители и призеры получили путевки на чемпионат России по пляжной борьбе, который пройдет в Москве 13 июля.

Разнообразили традиционную пляжную борьбу и экзотические для Волгограда поединки  в клетке. Каждый бой на ограниченном пространстве был насыщен техническими приемами и мощными и эффектными ударами. Оппоненты не жалели друг друга ради победы. А особые эмоции зрителям добавлял тот факт, что бились спортсмены буквально на расстоянии вытянутой руки от болельщиков. 


Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: Марина Черных, Федерация панкратиона и пляжной борьбы Волгоградской области/ t.me

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