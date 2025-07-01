Жаркие бои на песках и жесткие поединки в клетке: в Волгограде прошли турниры по борьбе

Чемпионат Волгоградской области по пляжной борьбе проводился уже третий год. На соревнованиях участники продемонстрировали свои силы в весовых категориях 60, 70, 80, 90 и свыше 90 кг. Каждая схватка сопровождалась эмоциональной поддержкой болельщиков, а выступавшие спортсмены показали эффектные бойцовские приемы в бескомпромиссных песочных сражениях.
В турнире по пляжной борьбе приняли участие и студенты из Южной Африки. Например, 22-летний Вилакати Алванде учится в местном медицинском университете. Он попробовал свои силы в соревнованиях в качестве любителя и сразу занял третье место в категории 70 кг.
Турнир в весе 70 кг выиграл Норик Варданян.
Победители и призеры получили путевки на чемпионат России по пляжной борьбе, который пройдет в Москве 13 июля.
Разнообразили традиционную пляжную борьбу и экзотические для Волгограда поединки в клетке. Каждый бой на ограниченном пространстве был насыщен техническими приемами и мощными и эффектными ударами. Оппоненты не жалели друг друга ради победы. А особые эмоции зрителям добавлял тот факт, что бились спортсмены буквально на расстоянии вытянутой руки от болельщиков.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: Марина Черных, Федерация панкратиона и пляжной борьбы Волгоградской области/ t.me