



28 декабря стало известно об изменении меры пресечения экс-главе Еланского района Волгоградской области Дмитрию Литвинову. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на источники в окружении чиновника, апелляционная инстанция отпустила его из СИЗО под домашний арест.

Одновременно местные Telegram-каналы сообщили, что перед новогодними праздниками мера пресечения также была смягчена и предпринимателю Роману Воропаю.

Официальной информации об изменении меры пресечения ни Дмитрию Литвинову, ни Роману Воропаю в открытых источниках нет. Точно также как нет данных и о причинах пересмотра ранее вынесенных судебных решений.

Напомним, глава Еланского района Дмитрий Литвинов был арестован несколько недель назад, 11 декабря. Ему вменялось злоупотребление полномочиями, а также получение взятки в особо крупном размере. 13 декабря стало известно и об аресте в Елани саратовского бизнесмена Романа Воропая.