Расследования

Уничтожившего 77 деревьев землевладельца осудили в Волгоградской области

Расследования 30.06.2025 11:14
0
30.06.2025 11:14


В Волгоградской области вынесли приговор 46-летнему землевладельцу за уничтожение в лесничестве 77 деревьев, которые он повалил бульдозером. Как сообщили V102.RU в прокуратуре региона, мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере). Ему назначено два года принудительных работ с удержанием в доход государства 15 % из заработной платы.

Установлено, что житель Камышина совершил преступление в сентябре 2024 года. Он решил расширить границы своего земельного участка и выкорчевал без разрешения 77 деревьев хвойных и лиственных пород в лесном массиве СГБУ ВО «Камышинское лесничество». Ущерб составил более 2 миллионов рублей. Землевладелец полностью признал вину и частично возместил ущерб. Непогашенную часть ему придется возместить по решению суда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Фото из архива V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
30.06.2025 09:12
Расследования 30.06.2025 09:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.06.2025 09:08
Расследования 30.06.2025 09:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.06.2025 23:04
Расследования 29.06.2025 23:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.06.2025 18:52
Расследования 29.06.2025 18:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.06.2025 13:10
Расследования 28.06.2025 13:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.06.2025 16:42
Расследования 27.06.2025 16:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.06.2025 12:56
Расследования 27.06.2025 12:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.06.2025 12:50
Расследования 27.06.2025 12:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.06.2025 11:47
Расследования 27.06.2025 11:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.06.2025 11:00
Расследования 27.06.2025 11:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.06.2025 09:14
Расследования 27.06.2025 09:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.06.2025 18:11
Расследования 26.06.2025 18:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.06.2025 16:32
Расследования 26.06.2025 16:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.06.2025 15:58
Расследования 26.06.2025 15:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.06.2025 14:49
Расследования 26.06.2025 14:49
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:12
Камеры засняли жесткое ДТП с пострадавшими под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
14:47
Новая волна ливней захлестнёт Волгоградский регион до конца дняСмотреть фотографии
14:42
В Волгоградской области до 53 выросло количество стобалльников по ЕГЭСмотреть фотографии
14:06
Под Волгоградом задержали мужчину, избившего знакомого молоткомСмотреть фотографии
13:57
Четыре футболиста покинули волгоградский «Ротор»Смотреть фотографии
13:29
Волгоградец едва не лишился гоночного BMW из-за миллионного долгаСмотреть фотографии
12:44
ФАС обнаружила в Волгоградской области картель при реализации нацпроекта на 1,6 млрдСмотреть фотографии
12:22
Бастрыкин заинтересовался 9-летней задержкой в выдаче квартиры волгоградской сиротеСмотреть фотографии
12:13
В Волгоградской области объявили о старте избирательной кампанииСмотреть фотографии
12:11
Минфин вдвое увеличит пошлину за получение водительских правСмотреть фотографии
11:52
Пьяный подросток на мотоцикле сбил двух пешеходов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:47
Андрей Бочаров поставил задачи для успешной уборочной кампанииСмотреть фотографии
11:25
В Волгограде на набережной пьяный самокатчик покалечил 6-летнюю девочкуСмотреть фотографииCмотреть видео
11:14
Уничтожившего 77 деревьев землевладельца осудили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:03
РИА Новости: Волгоград нарастил темпы ввода жилья, несмотря на ипотечный кризисСмотреть фотографии
10:41
Выплаты по ОСАГО, контроль мигрантов и наказание дропперов: какие законы вступят в силу в июлеСмотреть фотографии
10:27
ДТП с огненными последствиями произошло на волгоградской трассеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:49
В Госдуме рассмотрят законопроект об изменении расчета стоимости ЖКУСмотреть фотографии
09:47
Медики рассказали о состоянии 56-летней женщины, выжившей в жутком ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:38
В РПН заявили о случаях заражения волгоградцев паразитами через рыбуСмотреть фотографии
09:19
Под Волгоградом из нежирного молока умудрились сварить полноценный сырСмотреть фотографии
09:12
Сожгли Знамя Победы и хранили взрывчатку: в Волгограде силовики задержали группу молодых нацистовСмотреть фотографииCмотреть видео
09:08
В ДТП под Волгоградом погибли дети из Подольска: возбуждено уголовное делоСмотреть фотографииCмотреть видео
08:16
«Был на СВО с первых дней»: в Урюпинске простятся с 24-летним санинструктором Андреем НистратовымСмотреть фотографии
06:59
В Волгограде на линии СТ восстановили движениеСмотреть фотографии
06:19
Депутатам облдумы купят блокноты на сотни тысяч с картой мираСмотреть фотографии
23:04
Раскрыты подробности страшного ДТП под Волгоградом, где погибли двое детейСмотреть фотографии
22:23
Рев моторов, драйв и восторг: в Волгограде прошли мотогонки с препятствиямиСмотреть фотографии
21:22
Шапочные бои и «коняшки»: как в ЦПКиО отметили день славянской дружбыСмотреть фотографии
20:39
Двое детей погибли под Волгоградом в массовом ДТПСмотреть фотографии
 