Уничтожившего 77 деревьев землевладельца осудили в Волгоградской области

В Волгоградской области вынесли приговор 46-летнему землевладельцу за уничтожение в лесничестве 77 деревьев, которые он повалил бульдозером. Как сообщили V102.RU в прокуратуре региона, мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере). Ему назначено два года принудительных работ с удержанием в доход государства 15 % из заработной платы.

Установлено, что житель Камышина совершил преступление в сентябре 2024 года. Он решил расширить границы своего земельного участка и выкорчевал без разрешения 77 деревьев хвойных и лиственных пород в лесном массиве СГБУ ВО «Камышинское лесничество». Ущерб составил более 2 миллионов рублей. Землевладелец полностью признал вину и частично возместил ущерб. Непогашенную часть ему придется возместить по решению суда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Фото из архива V102.RU