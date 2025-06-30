Расследования

В ДТП под Волгоградом погибли дети из Подольска: возбуждено уголовное дело

Расследования 30.06.2025 09:08
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30.06.2025 09:08


В Волгоградской области полицейские возбудили уголовное дело в отношении водителя грузовика Volvo, который накануне, 29 июня, спровоцировал дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое детей. 

Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, изучением всех обстоятельств происшествия в Михайловском районе займутся опытные следователи Главного следственного управления Главка МВД. 



– По предварительным данным, 29 июня в 19.21 на 750-и км федеральной автодороги Р-22 «Каспий» 42-летний водитель Volvo с полуприцепом, направляясь в сторону Волгограда, при обгоне КАМАЗа под управлением 43-летнего водителя не справился с управлением и допустил неконтролируемый занос полуприцепа на полосу встречного движения, в результате чего совершил касательное столкновение с двигавшейся во встречном направлении «Лада Веста» под управлением 61-летнего мужчины. От  удара легковушку отбросило на двигавший во встречном направлении КАМАЗ, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

На месте автокатастрофы погибли двое детей – девочка в возрасте 10-ти лет и мальчик в возрасте шести лет, находившиеся в легковушке. 56-летняя пассажирка «Лады» доставлена в ЦРБ в Михайловке.  

Как уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области, в легковом автомобиле находились жители города Подольска. Volvo управлял житель Омска, КАМАЗом – житель Волгоградской области. 

В настоящее время все три транспортных средства помещены для проведения полицейскими экспертиз на спецстоянку.  

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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