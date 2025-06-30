



В Волгограде оперативники УФСБ России и ГУ МВД России по Волгоградской области задержали организатора и членов экстремистского сообщества. Первым отделом по расследованию особо важных дел регионального СУ СК России в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по пяти тяжким статьям Уголовного кодекса.

Организатором преступной группы в Волгограде, по данным силовиков, выступил 17-летний местный житель, придерживающийся радикальных взглядов и идеологии, основанной на межнациональной и политической ненависти.

– Установлено, что с 2024 года преступная группа причастна к совершению серии противоправных деяний, а именно: поджоги пяти автомобилей, акт сожжения копии «Знамени Победы» – штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, осквернение националистическими символами и лозунгами памятной стены судостроительного завода, оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также распространение многочисленных публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности в виде публикаций в Сети, – сообщили ИА «Высота 102» в УФСБ России по Волгоградской области.





По уточненным сведениям СУ СК России по Волгоградской области, организатор преступной группы для пропаганды своих убеждений в популярном мессенджере создал открытый канал, где публиковал материалы с призывами к насильственным действиям в отношении представителей отдельных религиозных и национальных групп. Сотрудниками полиции зафиксированы «видеоотчеты» о совершенных преступлениях, которые снимали подростки и публиковали в Telegram.

– Кроме того, фигурант разработал план проведения в Волгограде незаконных публичных акций, направленных на дискредитацию органов власти и возбуждения социальной и национальной розни, – рассказали в СУ СКР.

Создав экстремистское сообщество, молодой волгоградец активно вовлекал в него несовершеннолетних. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, двое задержанных – подростки в возрасте 15 лет. Для собраний организатор использовал гараж, который оформил в аренду.





– Преступления были спланированы и носили явно выраженный экстремистский характер, – уточняют в СУ СКР.

Сообщается, что организатор помещен на время предварительного следствия в СИЗО, четверо несовершеннолетних находятся под домашним арестом со специальным контролем в виде браслета с GPS-трекером.

В зависимости от роли и степени участия каждого их действия квалифицированы по ч. 1 и ч. 2 ст.282.1 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации и участие в ней), ч.2 ст.280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ), ч. 2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества).

Видео: УФСБ России по Волгоградской области, ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: сгенерировано ИИ shedevrum.ai