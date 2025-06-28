В Волгограде 85-летние женщины помогли украсть у пенсионерки 14,3 млн рублей





В Волгограде полицейские расследуют необычное уголовное дело о беспрецедентно крупной краже. Аферисты заставили 75-летнюю жительницу Красноармейского района расстаться с 14,3 млн рублей. В свою схему мошенники обманом втянули 85-летних пенсионерок.

- С середины июня пострадавшая находилась под психологическим воздействием аферистов. Изначально ей позвонили некие правоохранители, которые сообщили о том, что с ее счетов идет финансирование запрещённых в России террористических организаций и за это женщине грозит уголовная ответственность, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В рамках якобы проводимой проверки, преступники убедили доверчивую пенсионерку в том, что все имеющиеся у нее деньги необходимо снять со счетов и передать на «сверку».

В общей сложности волгоградка передала мошенникам 14,3 млн рублей. В роли курьеров аферисты обманом использовали несколько 85-летних женщин. Они забирали у 75-летней жертвы снятые суммы, а затем по цепочке пенсионеров передавали «полицейским».

Отметим, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.