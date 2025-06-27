В Волгограде изъяли контрафактных вейпов и сигарет на 27 млн рублей





Сотрудники Управления экономической безопасности пресекли незаконный оборот немаркированной табачной и никотиноседержащей продукции. В ходе обысков полицейские обнаружили более 15 тысяч пачек сигарет и 16 тысяч вейпов.





Организатором незаконной деятельности являлся 37-летний предприниматель, который приобретал продукцию в других регионах, после чего сбывал в розничных магазинах Волгограда и Волжского. По предварительным подсчётам, сумма изъятого составила более 27 млн рублей.

– По факту изъятия нелегального табака возбуждено уголовное дело по ч. 6 п.п. «а, б» ст. 171.1 УК РФ – «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированных табачных изделий, совершенные организованной группой в особо крупном размере», – добавили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела и по ч. 2 ст. 171.1 УК РФ.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области