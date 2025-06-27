Спорт

Волгоградские пловцы завоевали четыре медали на Кубке России в Казани

Спорт 27.06.2025 12:00
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27.06.2025 12:00


Волгоградские спортсмены Иван Моргун, Лали Панкратова и Анастасия Кувычко на завершившемся накануне, 26 июня, финале Кубке России по плаванию в Казани завоевали четыре медали, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на облспорткомитет. 

На крупных национальных соревнованиях в столице Татарстана сражались за награды более 500 претендентов, которые разыграли 42 комплекта наград в мужской и женской части программы. Иван Моргун оказался дважды триумфатором заплывов вольным стилем - сначала на дистанции 800 метров, а затем 21-летний подопечный Светланы Захаровой победил и на дистанции 1500 метров. 

Успешно выступила на турнире и юная волгоградка Лали Панкратова. Для нашей 16-летней пловчихи завоеванное серебро на 1500 метров кролем оказалось самым значимым достижением в карьере на столь высоком уровне. Ровесница Панкратовой и подопечная Татьяны Манкевич Анастасия Кувычко добавила бронзовую медаль в актив сборной региона по итогам гонки на 800 метров вольным стилем.

Таким образом, спортсмены из Волгоградской области на Кубке России завоевали два золота, а также по одной серебряной и бронзовой награде.

Фото: комитет физической культуры и спорта Волгоградской области vk.com

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