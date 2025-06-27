Волгоградские пловцы завоевали четыре медали на Кубке России в Казани

Волгоградские спортсмены Иван Моргун, Лали Панкратова и Анастасия Кувычко на завершившемся накануне, 26 июня, финале Кубке России по плаванию в Казани завоевали четыре медали, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на облспорткомитет.
На крупных национальных соревнованиях в столице Татарстана сражались за награды более 500 претендентов, которые разыграли 42 комплекта наград в мужской и женской части программы. Иван Моргун оказался дважды триумфатором заплывов вольным стилем - сначала на дистанции 800 метров, а затем 21-летний подопечный Светланы Захаровой победил и на дистанции 1500 метров.
Успешно выступила на турнире и юная волгоградка Лали Панкратова. Для нашей 16-летней пловчихи завоеванное серебро на 1500 метров кролем оказалось самым значимым достижением в карьере на столь высоком уровне. Ровесница Панкратовой и подопечная Татьяны Манкевич Анастасия Кувычко добавила бронзовую медаль в актив сборной региона по итогам гонки на 800 метров вольным стилем.
Таким образом, спортсмены из Волгоградской области на Кубке России завоевали два золота, а также по одной серебряной и бронзовой награде.
Фото: комитет физической культуры и спорта Волгоградской области vk.com