Расследования

Вдовец умершей от COVID-19 фельдшера 5 лет добивался выплаты за ее смерть

Расследования 26.06.2025 18:11
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26.06.2025 18:11


В Волгоградской области прокуратура добилась восстановления справедливости, заступившись за вдовца медработника. Житель Ольховского района пять лет добивался страховой выплаты после смерти супруги от COVID-19, но  безуспешно. Тогда права семьи скончавшегося медика взялась защитить прокуратура. 

Трагические события произошли в ноябре 2020 года, еще до официального объявления пандемии. К фельдшеру за медицинской помощью обратился житель хутора Новоольховка Ольховского района. Несмотря на то, что женщина находилась в отпуске, она выполнила свой врачебный долг, оказав ему первую помощь в помещении ФАП в хуторе Новоольховка. Тем более, что населенный пункт находился на значительном расстоянии от других медицинских учреждений. Позднее заболевший был госпитализирован в Ольховскую ЦРБ, где ему был поставлен диагноз новая коронавирусная инфекция. А спустя некоторое время ковидом заболела и фельдшер. Через две недели после этого женщина скончалась. 

Однако в единовременных выплатах супругу и 16-ти летнему сыну умершей было отказано, в связи с тем, что на момент оказания медицинской помощи женщина находилась в очередном отпуске, – пояснила ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. 

По итогам проверки прокуратурой Ольховского района Волгоградской области в суд было предъявлено исковое заявление о взыскании с Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Волгоградской области в пользу родственников фельдшера единовременной страховой выплаты в размере 2,7 млн рублей.

В рамках рассмотрения гражданского дела ответчиком начислена и полностью выплачена указанная единовременная выплата. В связи с этим производство по гражданскому делу прекращено, так как требования прокурора добровольно исполнены, добавила Оксана Черединина. 

Фото V102.RU (архив)

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