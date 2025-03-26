Политика

Зюганов вновь призвал переименовать Волгоград в Сталинград

Политика 26.03.2025 17:06
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26.03.2025 17:06


Лидер КПРФ Геннадий Зюганов вновь высказался о необходимости переименовать Волгоград в Сталинград. Об этом он заявил журналистам накануне, 25 марта, перед пленарным заседанием в Госдуме. 

Главный коммунист России сначала отчитался об итогах автомарша «Наша Великая Победа», посвященного 80-летию Победы, который начался в Севастополе и прошел в других городах, в том числе и в Волгограде. 

- Знамя Победы водрузили над Мамаевым курганом. Поклонились нашим Героям и полководцам. Возложили цветы к могиле моего командира Василия Чуйкова, который командовал знаменитой 62-й Сталинградской Армией. Я в ней служил: в ГДР она называлась 8-я Гвардейская, - предался воспоминаниям Геннадий Зюганов.

И перешел к волнующей его теме. 

- Я надеюсь, что подготовка к 80-летию Великой Победы приобретёт новые характеристики: мы обязаны вернуть Сталинграду его героическое имя: фронтовики сражались и умирали, получали награды именно за Сталинград. Мы обязаны закрыть «гадюшник» Ельцин-центр и все сделать для того, чтобы патриотическое воспитание стало главным в работе всех учебных заведений, - заявил глава КПРФ.

Напомним, Зюганов уже не в первый раз выступает с подобными предложениями. В частности, в октябре прошлого года также предлагал переименовать Волгоград в Сталинград.  

Я бы на месте Путина давно издал указ о возвращении Волгограду его исторического имени Сталинград. И прихлопнул бы «Ельцин-центр» и «Горбачев-фонд», создав на их месте центры патриотической подготовки молодого поколения, — тогда он озвучил свои мысли перед депутатами Госдумы. 

Фото сайта КПРФ

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