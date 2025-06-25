Плюс 13 рублей с человека: расходы волгоградцев на газ заметно вырастут с 1 июля





В Волгоградской области с 1 июля значительно увеличатся расходы населения на газ, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные, опубликованные 25 июня профильным комитетом администрации региона.

Так, согласно информации КТР Волгоградской области, на 13,28 рублей увеличится ежемесячная плата с человека в отсутствие счетчика, по нормативу, за газ, используемый для приготовления пищи. В процентном выражении розничная цена в данном случае вырастет сразу на 10,28%.

– При расчете по нормативу платеж на одного человека составит 142,43 руб. вместо 129,15 руб., – уточняют в профильном комитете.

Если же речь идет об отоплении газом жилища, то здесь при расчете по нормативу платеж за 1 кв. м вырастет на 5,94 руб. или на 10,5%.

– При использовании индивидуальных приборов учета платеж формируется исходя из конкретного количества потребленного газа и также в зависимости от направления использования, – добавляют в КТР Волгоградской области и напоминают, что пересмотр тарифов произошел в соответствии с приказом ФАС России от 13 декабря 2024 года.