Расследования

Туристов с Кубы задержали в Волгограде за сбыт наркотиков

Расследования 25.06.2025 12:56
0
25.06.2025 12:56


В Дзержинском районе Волгограда полиция задержала двух граждан Кубы при попытке раскладки сильнодействующих веществ в тайники. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, 38-летний и 49-летние гости города решили заработать на криминальном заработке. 



Оперативники установили, что в своей стране мужчины согласились на предложение, которое поступило им в Интернете. Для этого они прибыли на территорию России якобы с туристической целью. 

Забрав оптовую партию наркотика, туристы расфасовали ее на разовые дозы и позже прятали в тайниках.  

- В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч.4 ст. 228.1 УК РФ – «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере», решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
25.06.2025 14:39
Расследования 25.06.2025 14:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.06.2025 13:41
Расследования 25.06.2025 13:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.06.2025 09:54
Расследования 25.06.2025 09:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.06.2025 09:40
Расследования 25.06.2025 09:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.06.2025 09:29
Расследования 25.06.2025 09:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.06.2025 08:51
Расследования 25.06.2025 08:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.06.2025 18:41
Расследования 24.06.2025 18:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.06.2025 16:30
Расследования 24.06.2025 16:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.06.2025 16:13
Расследования 24.06.2025 16:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.06.2025 14:22
Расследования 24.06.2025 14:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.06.2025 11:54
Расследования 24.06.2025 11:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.06.2025 19:05
Расследования 23.06.2025 19:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.06.2025 18:29
Расследования 23.06.2025 18:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.06.2025 16:17
Расследования 23.06.2025 16:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.06.2025 15:00
Расследования 23.06.2025 15:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:12
Путин наградил полицейских Волгограда за доблестную службу в новых регионах РоссииСмотреть фотографии
14:45
В Волгограде и Волжском индекс загрязнения атмосферы вырос втроеСмотреть фотографии
14:33
В Волгограде обновят около 300 метров теплосетей на бульваре 30-летия ПобедыСмотреть фотографии
13:41
Кинулись, когда было поздно: волгоградца раздавил рухнувший на него грузовикСмотреть фотографии
13:05
Новый глава поселения неожиданно уволился под Волгоградом. Это связывают с «тепличным» конфликтомСмотреть фотографии
12:56
Туристов с Кубы задержали в Волгограде за сбыт наркотиковСмотреть фотографииCмотреть видео
12:33
Андрей Бочаров предостерег от формализма в работе с молодежьюСмотреть фотографии
12:27
Ничего не хрустнет? Чипсы Pringles вернулись в магазины Волгограда по заоблачным ценамСмотреть фотографии
11:52
Минпромторг предложил заранее фиксировать цены на сезонные продуктыСмотреть фотографии
11:07
К пляжу готовы: жители Волгограда стали больше интересоваться спортомСмотреть фотографии
10:38
В Волгограде показали строительство дороги с 14-метровой стеной в пойме ЦарицыСмотреть фотографии
10:37
Полиция изъяла под Волгоградом сотню литров «банкетного» алкоголяСмотреть фотографии
09:54
Судебные приставы нашли объявленную в розыск дочь волгоградки и японцаСмотреть фотографии
09:40
Суд отправил в СИЗО задержанных в Волгограде подростковСмотреть фотографии
09:29
Военнослужащий запаса в Волгограде планировал сдаться в плен ВСУ в случае мобилизацииСмотреть фотографииCмотреть видео
09:14
В Волгоградской области 74-летняя женщина пострадала в ночном пожареСмотреть фотографии
09:13
Россияне снова сообщают о пропаже мобильного интернетаСмотреть фотографии
08:51
Ушлый волгоградец обчистил арендованную квартируСмотреть фотографии
07:54
Оставили без «пряников»: футболистки СШ «Ротор» обыграли тульский «Арсенал» в ЮФЛСмотреть фотографии
06:58
КСП недосчиталась в волгоградских школах и детсадах 540 педагоговСмотреть фотографии
22:05
Под Волгоградом покатушки юных байкеров оплатят их родителиСмотреть фотографии
21:52
Путин присвоил звание «Заслуженного журналиста РФ» главреду волгоградского информагентстваСмотреть фотографии
21:42
Похолодание и продолжение дождей прогнозируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:22
Захар Прилепин в Волгограде раскритиковал российских релокантовСмотреть фотографии
21:14
В России водителей смогут лишать прав после прохождения диспансеризацииСмотреть фотографии
20:44
Под Волгоградом ритуальная фирма «кинула» семью с памятником герою СВОСмотреть фотографии
20:30
Под Волгоградом 25 июня включат сиреныСмотреть фотографии
20:10
Владимир Путин наградил губернатора Бочарова орденом за заслуги перед ОтечествомСмотреть фотографии
19:34
Губерниев и Гаджиева станут ведущими Всероссийского дня поля под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:59
Банк РФ: инфляция в Волгоградской области выросла из-за туристического бумаСмотреть фотографии
 