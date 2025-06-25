Туристов с Кубы задержали в Волгограде за сбыт наркотиков





В Дзержинском районе Волгограда полиция задержала двух граждан Кубы при попытке раскладки сильнодействующих веществ в тайники. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, 38-летний и 49-летние гости города решили заработать на криминальном заработке.





Оперативники установили, что в своей стране мужчины согласились на предложение, которое поступило им в Интернете. Для этого они прибыли на территорию России якобы с туристической целью.

Забрав оптовую партию наркотика, туристы расфасовали ее на разовые дозы и позже прятали в тайниках.

- В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч.4 ст. 228.1 УК РФ – «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере», решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области