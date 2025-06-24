Александру Паку грозит 20-летний срок за убийство многодетной волгоградки на глазах у детей





В Волгограде Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве многодетной матери Екатерины Буравлевой. Как сообщает ИА «Высота 102», 73-летнему местному жителю Александру Паку следствием вменяется убийство лица в связи с выполнением им общественного долга.

- 22 октября 2024 года в Дзержинском районе Волгограда обвиняемый, управляя автомобилем, совершил дорожно-транспортное происшествие, повредив припаркованную машину. С места происшествия он решил скрыться, продолжив движение. Владелица повреждённого транспортного средства, желая пресечь административное правонарушение и зафиксировать обстоятельства случившегося, догнала водителя и обратилась к нему с законным требованием остановиться, чтобы дождаться сотрудников ГИБДД, - рассказали журналистам в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

Согласно материалам дела, чтобы остановит многодетная мать схватилась рукой за водительскую дверь внедорожника. Впоследствии Александр Пак совершил несколько опасных манёвров, из-за которых волгоградка упала на дорогу. Затем обвиняемый намеренно совершил на неё наезд задним колесом.

Женщина получила серьёзные травмы. Обвиняемый же скрылся с места ДТП, не оказав пострадавшей помощи.

Долгое время за жизнь многодетной матери боролись врачи: сначала волгоградские, затем и московские медики, однако спасти её не удалось.

Отметим, в настоящее время уголовное дело готовится к направлению в суд. Согласно п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ Александру Паку грозит до 20 лет тюрьмы.