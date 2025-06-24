Мосгорсуд рассмотрит жалобу волгоградской чиновницы на продление ареста





Жалоба Анны Елисеевой направлена в апелляционную инстанцию. Как сообщает ИА «Высота 102», информация о движении документа опубликована сегодня, 24 июня, на сайте Басманного районного суда. Пока дата рассмотрения апелляции Анны Елисеевой в Мосгорсуде не назначена.

Напомним, Басманный районный суд продлил арест бывшей руководительнице департамента экономического развития и инвестиций администрации Волгограда 6 мая до 6 августа, удовлетворив соответствующее ходатайство следствия.

В Басманном суде Москвы 6 мая продлили арест Анне Елисеевой, бывшей руководительнице департамента экономического развития и инвестиций администрации Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», суд удовлетворил соответствующее ходатайство следствия. Анна Елисеева останется под стражей до 6 августа.

Уголовное дело, по которому проходит Елисеева, было возбуждено 6 августа 2024 года в следственном управлении СК России по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ - за приготовление к совершению мошенничества. 3 февраля 2025 года дело было изъято из производства следователя следственном управлении СК России и передано для дальнейшего расследования в Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации. Сначала она была арестована до 12 мая, затем эту меру пресечения продлили.

Напомним, Анна Елисеева была задержана 12 марта и этапирована в Москву. Ее подозревают в получении взятки в особо крупном размере. 13 марта Басманный суд Москвы арестовал ее до 12 мая. Через несколько дней срок содержания ее под стражей должен был закончиться. Чиновница безуспешно пыталась оспорить меру пресечения, однако Московский горсуд оставил в силе решение районного суда столицы.

Между тем, во время содержания Анны Елисеевой в СИЗО она лишилась своей должности, но по-прежнему продолжает числиться в департаменте экономического развития и инвестиций мэрии, правда, уже в должности заместителя.

Коллаж V102.RU



