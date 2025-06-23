«Пасли» от Москвы до Волгограда: вооруженные люди в масках ограбили набитую миллионами фуру





В Волгоградской области оперативные сотрудники регионального Главка МВД России задержали участников ОПГ, ограбивших дальнобойщика. Вычислить и задержать преступников удалось по горячим следам. 23 июня полиция обнародовала видео задержания.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, нападение на водителя фуры было совершено на трассе в Михайловском районе.

– В полицию города Михайловки поступило сообщение от водителя грузового автомобиля. Мужчина сообщил, что во время стоянки двое неизвестных, один из которых был в маске, приставив нож к горлу, похитили из кабины фуры денежные средства в сумме 13 млн рублей. После чего злоумышленники скрылись на автомобиле Hyundai, – сообщили в Главке. – В ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции иномарка была обнаружена без государственных регистрационных знаков в нескольких километрах от места преступления.







Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из УМВД России по Волгограду в течение нескольких часов установили личности злоумышленников и задержали их. Двое были задержаны в Волгограде, еще двое – в Московской области.









Волгоградским оперативникам удалось выяснить, что организатором разбоя стал 37-летний житель Московской области, которому один из водителей большегрузов проболтался о том, что фурах из Москвы в Волгоград перевозят крупные суммы средств после продажи фермерского мяса в столице.

– У злоумышленника возник умысел похитить деньги фермера. Для этого, воспользовавшись информацией о маршрутах движения грузовых автомобилей, возвращавшихся с выручкой, злоумышленник подыскал двоих исполнителей, предложив им совершить разбойное нападение и похитить деньги у одного из водителей. В качестве вознаграждения им был обещан 1 млн. рублей, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.





За одной из фур преступники установили слежку и «пасли» грузовик от самой Москвы. Нападение было совершено уже на подъезде к Волгограду.

– Фигуранты, среди которых оказался 26-летний незаконно находящийся на территории страны гражданин Украины, тщательного готовились к совершению нападения. Они приготовили металлические шипы, намереваясь их подбросить под колеса грузовика и тем самым спровоцировать остановку транспортного средства. Однако, прокалывать колеса им не пришлось: нападение было совершено в Михайловском районе Волгоградской области во время запланированной остановки водителя на ночевку. Угрожая ножом, нападавшие похитили из кабины коробку с деньгами.





Заметая следы, преступники бросили свою иномарку и пересели на такси, чтобы доехать до Волгограда. Здесь их уже и задержали оперативники.

Все 13 млн рублей, которые злоумышленники намеревались поделить между, были обнаружены во время обыска. В настоящее время четверо разбойников находятся под стражей в Михайловке, где им будет избрана мера пресечения.

– В настоящее время уголовное дело передано для дальнейшего расследования в СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области, – уточняют в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области