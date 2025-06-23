Расследования

Подошел и применил «удушающий»: полиция проверяет видео с нападением на подростка под Волгоградом

Расследования 23.06.2025 16:17
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23.06.2025 16:17


В Волгоградской области полиция организовала проверку по факту появления в соцсетях видео, которое, как утверждают авторы, было снято в Дубовском районе. На кадрах взрослый мужчина, вероятно, в ходе конфликта хватает подростка за шею, но заметив, что ведется видеозапись покидает место происшествия. 

Замахивался и обзывал детей. Заметив, что его снимают, оставил попытки, – гласит подпись под видео, которое было опубликовано в телеграм-каналах 23 июня. 

Судя по постам в соцсетях, их авторы не знакомы с ситуацией и сами просят очевидцев инцидента откликнуться. 



Между тем, в отдельных пабликах уже появились комментарии, согласно которым молодой человек на видео спровоцировал мужчину своими вызывающими действиями. Более того, утверждают сторонники снятого на камеру мужчины, у них есть более полная версия видео, которая якобы оправдывает его. 

По не подтвержденным официально данным, на видео мог быть запечатлен житель Ерзовского района Волгоградской области. 

Как бы то ни было, в обстоятельствах конфликта теперь предстоит разобраться полиции. 

– Организовано проведение проверки по факту совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетнего ребенка. Ранее по данному факту от участников инцидента в полицию обращений или заявлений не поступало. Сотрудниками Отдела МВД России по Дубовскому району организовано проведение проверки, с принятием мер в соответствии с действующим законодательством, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

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