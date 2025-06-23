Волгоградская область, хотя и ненамного, но упрочила позиции в рейтинге регионов по социально-экономическому положению. Если по итогам 2023 года она занимала в исследовании 29 место, то по результатам за 2024 год заняла 28-е. Интегральный рейтинг региона в 2024 году составил 53,55 балла, тогда как годом ранее его значение было чуть меньше – 52,23 балла.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на 15-й РИА Рейтинг, по-прежнему лидерами исследования остаются Москва, Санкт-Петербург и Татарстан со значениями интегрального рейтинга соответственно 94,99, 80,93 и 86,64 баллов. Замыкают список Тува и Еврейская автономная область с показателями всего 17,31 и 15,53.
Справка. Рейтинг построен на основе агрегирования ключевых показателей регионального развития за 2024 год. Методика составления рейтинга основана на агрегировании показателей, характеризующих экономическое положение регионов. Анализируемые показатели были условно разделены на четыре группы: показатели масштаба экономики и ее эффективности, также учитывались показатели бюджетной и социальной сферы.