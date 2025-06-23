Суд отказал банку во взыскании долга с семьи погибшего военнослужащего. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции, такое решение было принято по результатам рассмотрения иска АО «Почта Банк» о процессуальном правопреемстве в отношении задолженности по договору займа, взысканной с должника судебным приказом в 2019 году.
Как выяснилось, должник погиб в зоне СВО, а банк хотел получить деньги с его родственников.
При вынесении решения суд руководствовался положениями Федерального закона № 377-ФЗ, предусматривающего особый порядок прекращения кредитных обязательств военнослужащих, погибших в ходе СВО, а также членов их семей.
Решением мирового судьи судебного участка № 101 Краснооктябрьского судебного района Волгограда отказано в удовлетворении заявления АО « Почта Банка» о замене должника на его правопреемника. Определение мирового судьи не вступило в законную силу.