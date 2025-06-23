Волгоградке удалось девять лет водить за нос ПФР





Следователи Центрального района Волгограда СУ СК России завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которая по собственной воле стала инвалидом и почти 10 лет получала пенсию.

– По данным следствия, в 2015 году обвиняемая решила незаконно оформить себе инвалидность, не имея при этом каких-либо заболеваний и не проходя фактическое медицинское освидетельствование. Используя фиктивный акт освидетельствования, в соответствии с которым ей незаконно установлена II группа инвалидности с формулировкой «общее заболевание», она обратилась в отделение Пенсионного фонда с заявлением о назначении социальных выплат.

Не заподозрив неладного, на основе предоставленных документов, сотрудники Пенсионного фонда назначили волгоградке пенсию. В итоге с декабря 2015 года по апрель 2025 года из средств ПФР ей было в общей сложности перечислено около 1 300 000 рублей.

Жительница Волгограда обвиняется по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, совершенное в особо крупном размере.

Сообщается, что, признав вину, лжеинвалид уже возместила часть полученной суммы. Уголовное дело направлено в суд.