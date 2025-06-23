Расследования

В Волжском полиция пришла в хостелы за нелегалами

Расследования 23.06.2025 08:27
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23.06.2025 08:27




В Волжском прошел очередной рейд «Нелегал-2-25». Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ России проведены проверки в местах массового пребывания и проживания иностранных граждан, включая частный жилой сектор и хостелы. 


Из 100 иностранцев 6 оказались нелегалами, нарушившими миграционное законодательство. 


Также установлен факт фиктивной постановки на миграционный учет. 63-летняя волжанка зарегистрировала в своем домовладении 8 граждан Узбекистана. При этом они там не проживали.  


По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ - «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».


Полиция напоминает: предоставление ложной информации о месте пребывания иностранных граждан влечет уголовную ответственность.

Видео и фото ГУ МВД по Волгоградской области

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