В Волгограде подростка ударило током во время фотосессии на вагоне

Следователи выясняют обстоятельства травмирования 12-летнего подростка в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте, накануне, 20 июня, на железнодорожной станции Бекетовка в Кировском районе мальчик залез на грузовой вагон, чтобы сделать фото, и дотронулся до электрической дуги. Школьника госпитализировали с ожогами.
Напомним, в апреле похожая история произошла на станции Спартановка. Тогда пострадала 13-летняя девочка, получившая тяжелейшее ожоги.