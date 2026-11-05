В Волгоградской области выявили 157 нарушений оборота сырого молока





За прошедший период 2026 года в Волгоградской области зафиксировано 157 нарушений ветеринарного законодательства в сфере оборота сырого молока. Как сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора, при оформлении в компоненте «Хорриот» справок о здоровье дойных животных, необходимых для реализации сырого молока, хозяйствующие субъекты указывали поголовье КРС, не соответствующее данным учета животных.

В частности, ветврачом была оформлена справка о здоровье дойных животных на площадке личного подсобного хозяйства физического лица для выработки 230 кг сырого молока за 1 день. В ветеринарном сопроводительном документе указано, что продукция получена от 2 голов крупного рогатого скота. Однако при сопоставлении с данными компонента «Хорриот» выяснилось, что в ЛПХ дойное поголовье отсутствует.

Всего специалисты ведомства объявили 87 молокосборщикам и молокосдатчикам, направили 5 предупреждений. Кроме того, в адрес комитета ветеринарии области и в природоохранную прокуратуру поступили соответствующие материалы для принятия мер реагирования в рамках компетенции. А природоохранной прокуратурой в отношении ветстанций вынесены представления об устранении нарушений.



