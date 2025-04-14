Происшествия

В Волгограде спасают получившую сильнейший удар током 13-летнюю школьницу

Происшествия 14.04.2025 08:56
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14.04.2025 08:56


Трагическое происшествие случилось накануне, 13 апреля, на железнодорожной станции Спартановка в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, школьница забралась на один из вагонов, который стоял на путях, чтобы сделать селфи. Однако получила сильнейшим удар электрическим током. 
В комитете здравоохранения Волгоградской области пояснили, что 13-летнюю девочку госпитализировали в реанимацию больницы №25. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое. 
Фото V102.RU

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