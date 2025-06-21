В Волжском ищут добровольцев для поиска пропавшей 10-летней девочки





В Волжском Волгоградской области зовут всех неравнодушных горожан присоединиться к поискам пропавшей накануне, 20 июня, Наташи Королевой. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа, добровольцы встретятся в 12-00 ч. на ул. Набережная, 4 на центральной парковке УВД в 12-00 ч.

Сотрудники полиции расскажут, по какому плану будут действовать волонтеры.

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Напомним, 10-летняя девочка ушла из дома по ул. Карбышева накануне и не вернулась. Приметы пропавшей: на вид 10-12 лет, рост 148 см., худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые. Была одета в водолазку розового цвета, лосины черного цвета, разноцветные шлепки. С ней была розовая сумка через плечо в виде медвежонка.



Граждан, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить по телефонам полиции: 8 (8443) 41-56-56 дежурная часть Управления МВД России по городу Волжскому или 02; 89377070077 сотрудник полиции, занимающийся розыском.





