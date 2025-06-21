В Волжском пропала 10-летняя девочка

Организованы поиски 10-летней девочки, пропавшей в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, Наташа Королева ушла из дома по ул. Карбышева 20 июня и до настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно. Приметы пропавшей: на вид 10-12 лет, рост 148 см., худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые.
Была одета в водолазку розового цвета, лосины черного цвета, разноцветные шлепки. С ней был розовая сумка через плечо в виде медвежонка.
Граждан, обладающих информацией о местонахождении ребенка, просят сообщить по телефонам полиции: 8 (8443) 41-56-56 дежурная часть Управления МВД России по городу Волжскому или 02; 89377070077 сотрудник полиции, занимающийся розыском.
К поискам ребенка подключились и волонтеры ЛизаАлерт.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области