Расследования

В Волгограде на хозяйку мебельной фирмы возбудили дело из-за обмана клиентов

Расследования 19.06.2025 15:19
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19.06.2025 15:19


Гендиректор ООО «Хозяин дома» стала фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч.3. ст. 159 УК (мошенничество). Как сообщила V102.RU официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина, представители надзорного органа  совместно с сотрудниками УМВД провели проверку по обращениям местных жителей, заявивших о хищении предпринимательницей денежных средств, которые они ей передали в рамках заключенных договоров на оказание услуг по изготовлению и доставке мебели. Выяснилось, что подозрения волгоградцев в обмане оказались небеспочвенными. 

- В  период с декабря 2024 года по июнь 2025 года руководитель данной коммерческой организации заключала договоры с гражданами на поставку мебели, однако свои обязательства не исполняла. Таким способом,  13 гражданам причинен ущерб на сумму более 250 тыс. рублей, - говорится в заявлении ведомства.

В случае наличия иных потерпевших от противоправной деятельности граждане могут обратиться с соответствующими заявлениями в прокуратуру района или территориальный отдел полиции, добавили в прокуратуре.

Между тем, ранее некоторые пострадавшие от деятельности хозяйки фирмы, которые заказали у нее мебель, так и не дождавшись исполнения договорных обязательств, обратились в суды с гражданскими исками к женщине. Предпринимательница действовала по примерно одинаковой схеме – она брала у людей деньги, а после истечения срока поставки мебели кормила клиентов «завтраками», ссылаясь то на недобросовестных поставщиков, то на трудности с логистикой. В итоге волгоградцы так и не дождались от нее заказанных тумб, кроватей и кухонных гарнитуров. При этом женщина часто меняла офисы своей компании, курсируя  то из одного ТЦ, то в другой. 

Фото V102.RU

 

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