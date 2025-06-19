В Волгограде на хозяйку мебельной фирмы возбудили дело из-за обмана клиентов

Гендиректор ООО «Хозяин дома» стала фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч.3. ст. 159 УК (мошенничество). Как сообщила V102.RU официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина, представители надзорного органа совместно с сотрудниками УМВД провели проверку по обращениям местных жителей, заявивших о хищении предпринимательницей денежных средств, которые они ей передали в рамках заключенных договоров на оказание услуг по изготовлению и доставке мебели. Выяснилось, что подозрения волгоградцев в обмане оказались небеспочвенными.

- В период с декабря 2024 года по июнь 2025 года руководитель данной коммерческой организации заключала договоры с гражданами на поставку мебели, однако свои обязательства не исполняла. Таким способом, 13 гражданам причинен ущерб на сумму более 250 тыс. рублей, - говорится в заявлении ведомства.

Между тем, ранее некоторые пострадавшие от деятельности хозяйки фирмы, которые заказали у нее мебель, так и не дождавшись исполнения договорных обязательств, обратились в суды с гражданскими исками к женщине. Предпринимательница действовала по примерно одинаковой схеме – она брала у людей деньги, а после истечения срока поставки мебели кормила клиентов «завтраками», ссылаясь то на недобросовестных поставщиков, то на трудности с логистикой. В итоге волгоградцы так и не дождались от нее заказанных тумб, кроватей и кухонных гарнитуров. При этом женщина часто меняла офисы своей компании, курсируя то из одного ТЦ, то в другой.

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