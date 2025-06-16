Транспорт

В Волгограде завершилась реконструкция трамвайного переезда на ул. Голубинской

Транспорт 16.06.2025 10:28
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16.06.2025 10:28


В Центральном районе Волгограда возобновлено движение автомобилей по проезду в границах ул. Голубинской и ул. Глубокоовражной. Как сообщает ИА «Высота 102», на выходных специалисты завершили реконструкцию переезда через трамвайные пути.

- Подрядная организация завершила работы по капитальному ремонту переезда по ул. Голубинской в Центральном районе. Движение автомобильного транспорта по проезду, соединяющему улицы Голубинскую и Глубокоовражную, восстановлено в полном объеме, - подчеркнули в пресс-службе мэрии.

В рамках работ специалистами были заменены пути и уложена новая рельсошпальная решетка. Кроме того, рабочие демонтировали стальные плиты, которыми был облицован дорожный проезд. Вместо них уложен пластичный асфальт.

Напомним, ранее редакция сообщала о начале реконструкции участка трамвайных путей в границах ул. Голубинской и ул. Волчанской. На время производства работ было полностью приостановлено движение трамваев №№ 2, 4, 5, 6, 7 и 10.

Фото: пресс-служба администрации Волгограда

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