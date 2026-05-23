Дорожники полностью меняют покрытие на 6-километровом участке региональной трассы «Михайловка (км 15) – Серафимович – Суровикино» в Волгоградской области. Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в облкомдортрансе.

Старое асфальтобетонное покрытие здесь было полностью срезано. В настоящее время ведутся работы по укладыванию выравнивающего слоя. Готовность объекта составляет 26%. Обновленную дорогу в Суровикинском районе вблизи хутора Лобакин подрядная организация обещает сдать в срок.

- Выполненный ремонт региональной дороги позволит не только улучшить транспортную доступность расположенных населенных пунктов, но и повысить безопасность движения, - отметили в профильном комитете обладмина.

Работы по текущему содержанию дорожного полотна и его приведению в нормативное состояние в Волгоградской области ведутся в соответствии с задачами, поставленными губернатором Андреем Бочаровым. С 2014 по 2025 годы на территории региона с использованием ресурсов нацпроекта, федеральных и региональных программ построены, реконструированы и отремонтированы порядка 5,1 тыс. км дорог. В 2026 году запланирован ремонт 255 км автодорог.

