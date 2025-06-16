На юге Волгограда двухлетний мальчик выпал из окна

2-летний мальчик пострадал в результате падения из окна. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, несчастный случай произошел в одном из домов на улице Удмуртская в Красноармейском районе. Ребенок облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса. В итоге мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже.
Мальчик госпитализирован. Полиция проводит проверку по данному факту и в очередной раз напоминает об опасности открытых окон и ненадежности москитных сеток.
Напомним, в этом году в Волгограде произошло уже несколько подобных случаев.
Фото V102.RU (архив)