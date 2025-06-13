В России испытали лазерное оружие против беспилотников





В России прошло испытание лазерного оружия для борьбы с беспилотниками. Об этом заявили 13 июня в пресс-службе Правительства РФ, передает V102.RU.

Испытания проводились для проверки эффективности лазерных систем в реальных условиях. Оценивалось точность наведения, дальность поражения, скорость реакции на цели и устойчивость в разных погодных условиях.

В кабмине добавили, что испытания прошли успешно, подтвердив заявленные характеристики и правильность разработки систем защиты объектов критической инфраструктуры от беспилотников. В скором времени планируется серийное производство данного типа оружия.

Фото: архив V102.RU