Бастрыкин поручил разобраться в причинах смерти пациента скорой в Урюпинске





Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования обстоятельства смерти жителя Урюпинска Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, ранее вдова погибшего записала видеообращение к главе Следственного комитета РФ с просьбой разобраться в случившемся.

Женщина сообщила, что в январе 2025 года муж почувствовал себя плохо. Прибывший фельдшер скорой помощи зафиксировал у пациента критически низкое артериальное давление, однако госпитализировать его отказался, ограничившись рекомендацией принять лекарство. Позже мужчине стало хуже, после чего его медики все-таки госпитализировали. Однако больной вскоре скончался.

- Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Волгоградской области Василия Ивановича Семенова доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах с учетом озвученных в обращении доводов, - сообщили в Информационном центре СКР.